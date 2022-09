“Kao da nas je tenk udario, ljudi zapomagali, žena dozivala sina”: Jeziva svedočenja iz vozova smrti

U železničkoj nesreći kod Novske preminulo je troje ljudi, a 11 ih je povređeno, kada su se sudarili putnički i teretni voz.

Dosadašnji nezvanični rezultati istrage ukazuju da je do nesreće došlo zbog kvara teretne mašine, ali i nepoštovanja pravila saobraćaja od strane putničkog voza koji je prošao kroz crveno. Jedan od putnika iz ovog voza, učitelj Denis Sablić trenutno se nalazi u bolnici, a govorio je za RTL. – Bio sam odmah u vagonu do lokomotive. Na dva ili tri minuta sam sklopio oči. Kad je udarilo to je bilo kao da je tenkovski udar pogodio voz. Voz se prevrnuo, a ja sam puzao –