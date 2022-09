Limuzinom kojom se vozi predsednik Srbije ne vozi se svako: Šeik je šalje samo za posebne delegacije, ovu zver kupio je od Putina!

ABU DABI - Delegacija Republike Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji već drugi dan boravi u poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, danas je u raskošnu Palatu naroda, na razgovore sa vladarom UAE, stigla u luksuznoj beloj limuzini koja se koristi za doček najviših zvanica.

Reč je o beloj limuzini koja je kupljena od ruskog predsednika Vladimira Putina. Ona je danas imala zastavice Republike Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Abu Dabiju Njome su se predsednik i delegacija naše države dovezli u raskošnu palatu šeika Muhameda bin Zajeda al Nahjana, vladara Emirata koji je srdačnim zagrljajem dočekao predsednika Srbije.