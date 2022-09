Vučić: Pitajte Eparhiju SPC o odlikovanju Šešelju

BRDO KOD KRANjA: Predsednik Srbije Aleksandar Vučcić izjavio je danas da je u Srbiji crkva nezavisna od države i da o odlikovanju koje je dobio predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj treba pitati eparhiju koja mu je orden dodelila.

On je to rekao odgovarajući na pitanje hrvatske novinarke posle skupa procesa Brdo-Brioni zašto je Vojislav Šešelj dobio orden Svetog vladike Mardarija, kojim ga je odlikovala Eparhija novogračaničko-srednjozapadnoamerička. "Vi svaki dan odlikujete one koji su ubijali i o njima filmove pravite na tu temu, a na to niste nimalo osetljivi. A da, ovima vašima su okrenuli tu presudu na tri prema dva- kada ih prvo osude pa ih onda vrate, pa su tako postali junaci",