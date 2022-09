Uništene zgrade i suze meštana: Prvi snimci oslobođenog grada na istoku VIDEO

Danas je 201. dan rata u Ukrajini. Sva najnovija dešavanja pratite na portalu Nova.rs. VIDEO: 🇺🇦 Ukrainian counter-offensive progresses with liberation of #Balakliya The city in northeastern Ukraine was retaken from the Russians this week. The locality and its surroundings have been transformed into a battlefield and bear the traces of heavy fighting pic.twitter.com/LmSeh078m3 Ukrajina i Rusija su zainteresovane za predlog Međunarodne agencije za atomsku energiju