Vučić: Poslaću pismo Rusiji i Kini da stave veto na prijem Kosova u UN

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Skupštini Srbije da će poslati pismo predsednicima Rusije i Kine da stave veto na prijem Kosova u UN.

Vučić je tokom skupštinske rasprave rekao da je "do sada poslao 1.000 pisama i da će poslati još jedno". Rekao je i da će to uraditi "iz poštovanja prema građanima koji su glasali za Narodnu stranku, a ne prema njihovom funkcioneru Miroslavu Aleksiću". Kazao je da je prihvatio predlog Narodne stranke o slanju tog pisma, te dodao da će poslati pismo i zapadnim liderima. Aleksić je pozdravio najavu Vučića. "Dobro je što ćete poslati pismo i to govori da je ovde moglo