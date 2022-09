Rama: Na Srbiju ne treba vršiti dalji pritisak za sankcije, jer ta zemlja bez podrške iz Moskve ne može da preživi

Albanski premijer Edi Rama smatra da na Srbiju ne treba vršiti dalji pritisak u vezi sankcija protiv Rusije i istovremeno izražava zabrinutost zbog sve većeg uticaja Moskve na Zapadnom Balkanu. "Na Srbiju, u vezi sankcija protiv Rusije, ne bi trebalo da se vrši dalji pritisak, jer ta zemlja bez podrške iz Moskve ne može da preživi.

Uz to se ne sme zaboraviti da je Beograd već tri puta glasao u UN protiv Rusije, što je veliko iznenađenje. To pokazuje da postoji snažna volja za integracijom u EU", kazao je Rama u intervjuu za bečki dnevnik "Prese". Istakao je da se mora učiniti sve da se potencijalne pretnje drže dalje od Balkana. To, objašnjava, važi pre svega za Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Republiku Srpsku gde, kako jerekao, Kremlj ima "snažan uticaj". U vezi pristupnih pregovora