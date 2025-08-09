Nagasaki, osamdeset godina kasnije: Razbijanje mita o bombi koja je okončala rat

Vreme pre 2 sata
Nagasaki, osamdeset godina kasnije: Razbijanje mita o bombi koja je okončala rat

Nagasaki, grad na zapadu Japana, sravnjen je sa zemljom 9. avgusta 1945. kad su SAD na njega bacile bombu izotopa plutonijuma-239 tešku oko pet tona, nazvanu „Debeljko“. Decenijama se bacanje atomske bombe na Nagasaki smatralo događajem koji je okončao Drugi svetski rat. Da li je zaista tako

Smrt je često surova i brutalna. Ali može da bude i cinična. U japanskom primorskom gradu Nagasakiju, 9. avgusta 1945. život je izgubilo desetine hiljada ljudi. Neki su isparili ili izgoreli za nekoliko sekundi, neki su bili probodeni staklenim krhotinama, dok su druge zatrpali delovi zgrada. Mnogi su bili izloženi radijaciji i umirali sporo – ponekad posle decenija patnje. Ta druga atomska bomba, koja je bačena tri dana posle bacanja bombe na Hirošimu, zapravo
