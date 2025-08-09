Atomsko bombardovanje Nagasakija: Dan kada je svet zastao

Na Nagasaki je 9. avgusta 1945. godine u 11:02 pre podne bačena atomska bomba Debeljko. To je bila druga atomska bomba bačena na Japan, koja je imala snagu od 20 kilotona TNT-a i mase 4,5 tona. Debeljko je bila imploziona plutonijumska bomba, a usled posledica detonacije i zračenja poginulo je od 60-80 hiljada ljudi. Žrtve bombardovanja Značaj grada Nagasaki Sećanje na tragediju

Bombardovanje je izveo tim majora Čarlsa Svinija. Na prilasku u grad, japanski protivvazdušni topnici pomešali su bombardere sa izviđačkim avionima i nisu proglasili vazdušnu uzbunu. Meta za napad je bio Kokura, ali pošto je bilo oblačno uzeta je druga meta na listi, a to je bio Nagasaki. Atomska eksplozija nad Nagasakijem obuhvatila je površinu od oko 43 kvadratne milje, od čega je 8,5 kvadratnih milja bilo vodena površina, a 9,8 kvadratnih milja je zahvatilo
