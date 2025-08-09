Japan obeležava 80. godišnjicu napada na Nagasaki

Nagasaki je danas obeležio 80. godišnjicu američkog atomskog napada, uz poziv preživelih da njihov rodni grad bude poslednje mesto na zemlji pogođeno atomskom bombom.

U eksploziji atomske bombe 9. avgusta 1945. poginulo je oko 70.000 ljudi, tri dana nakon što je bombardovana Hirošima, a Japan je kapitulirao 15. avgusta iste godine, čime je okončan Drugi svetski rat. Oko 2.600 učesnika, uključujući delegacije iz više od 90 zemalja, okupilo se u Parku mira u Nagasakiju, preneo je AP. U 11.02 časova, tačno u trenutku detonacije, održan je minut ćutanja i pušteni su golubovi mira. Gradonačelnik Nagasakija Širo Suzuki, sin