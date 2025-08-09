Japan obeležava 80. godišnjicu napada na Nagasaki

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Japan obeležava 80. godišnjicu napada na Nagasaki

Nagasaki je danas obeležio 80. godišnjicu američkog atomskog napada, uz poziv preživelih da njihov rodni grad bude poslednje mesto na zemlji pogođeno atomskom bombom.

U eksploziji atomske bombe 9. avgusta 1945. poginulo je oko 70.000 ljudi, tri dana nakon što je bombardovana Hirošima, a Japan je kapitulirao 15. avgusta iste godine, čime je okončan Drugi svetski rat. Oko 2.600 učesnika, uključujući delegacije iz više od 90 zemalja, okupilo se u Parku mira u Nagasakiju, preneo je AP. U 11.02 časova, tačno u trenutku detonacije, održan je minut ćutanja i pušteni su golubovi mira. Gradonačelnik Nagasakija Širo Suzuki, sin
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Japan obeležava 80. godišnjicu napada na Nagasaki – minut ćutanja i golubovi mira

Japan obeležava 80. godišnjicu napada na Nagasaki – minut ćutanja i golubovi mira

RTS pre 1 sat
Atomsko bombardovanje Nagasakija: Dan kada je svet zastao

Atomsko bombardovanje Nagasakija: Dan kada je svet zastao

Vesti online pre 1 sat
Nagasaki, osamdeset godina kasnije: Razbijanje mita o bombi koja je okončala rat

Nagasaki, osamdeset godina kasnije: Razbijanje mita o bombi koja je okončala rat

Vreme pre 3 sata
U Nagasakiju obeležena 80. godišnjica američkog atomskog napada

U Nagasakiju obeležena 80. godišnjica američkog atomskog napada

Insajder pre 4 sati
Nagasaki obeležio 80 godina od kako su SAD bacile atomsku bombu na taj grad

Nagasaki obeležio 80 godina od kako su SAD bacile atomsku bombu na taj grad

Radio 021 pre 4 sati
Obeležena 80. godišnjica američkog atomskog napada na Nagasaki: Preživeli govorili pred više od 300 mladih (FOTO)

Obeležena 80. godišnjica američkog atomskog napada na Nagasaki: Preživeli govorili pred više od 300 mladih (FOTO)

Euronews pre 5 sati
Nagasaki obeležio 80 godina od eksplozije atomske bombe

Nagasaki obeležio 80 godina od eksplozije atomske bombe

Beta pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

JapanSuzukibomba

Svet, najnovije vesti »

Albanija razbila moćnu bandu za trgovinu kokainom ka Evropi

Albanija razbila moćnu bandu za trgovinu kokainom ka Evropi

Danas pre 5 minuta
Zelenski i Starmer razgovarali o planovima za okončanje rata u Ukrajini

Zelenski i Starmer razgovarali o planovima za okončanje rata u Ukrajini

Nedeljnik pre 10 minuta
Srušio se mali avion u dvorište fabrike u Aradu: Dve osobe poginule

Srušio se mali avion u dvorište fabrike u Aradu: Dve osobe poginule

N1 Info pre 10 minuta
Srušio se mali avionu u dvorište fabrike u Aradu: Dve osobe poginule

Srušio se mali avionu u dvorište fabrike u Aradu: Dve osobe poginule

N1 Info pre 15 minuta
Britansko ministarstvo: Rusija u julu zauzela 500 km2 ukrajinske teritorije

Britansko ministarstvo: Rusija u julu zauzela 500 km2 ukrajinske teritorije

N1 Info pre 15 minuta