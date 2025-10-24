Neverovatan beg iz Luvra: Pojavio se novi snimak lopova: Obučeni u crno, polako se spuštaju... (video)

Pojavio se neverovatan snimak koji prikazuje ležeran beg dvojice lopova iz Luvra, nakon što su ukrali francuske dragulje vredne 88 miliona evra. Na snimku, koji je ubrzo postao viralan, vidi se kako se pljačkaši polako spuštaju teretnim liftom i udaljavaju s mesta zločina, što predstavlja najnoviji obrt u jednoj od najspektakularnijih pljački u Francuskoj poslednjih decenija.

Na snimku dugom 36 sekundi, čiju je autentičnost potvrdio list "Le Parisien", vide se dvojica muškaraca odevenih u crno kako se spoljnim teretnim liftom polako spuštaju iz Apolonove galerije. Jedan od njih nosi žuti reflektujući prsluk, dok drugi ima kacigu za motocikl. Pretpostavlja se da je snimak napravljen s obližnjeg prozora u muzeju, s pogledom na "Quai François Mitterrand", gde su lopovi prethodno parkirali ukradeni kamion sa 30-metarskim merdevinama, koje