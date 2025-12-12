Preti mu smrtna kazna, a on se smeje i zbija šale: Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka prvi put uživo pred sudom, porodica mu sve vreme davala podršku (foto)

Odbrana ističe potencijalni uticaj medijskog izveštavanja na porotu Robinsonova porodica nije bila prisutna tokom saslušanja, prema odluci suda Optuženi za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka (Charlie Kirk) Tajler Robinson doveden je u sudnicu u Provu kako bi, kako prenose strani mediji, obe strane bile saslušane.

Tajler je došao pristojno obučen, a ono što je mnoge šokiralo je da se sve vreme smeškao svojim advokatima dok je njegova porodica sedela u publici. Advokati Tajlera Robinsona pripremali argument da medijima ne bi trebalo dozvoliti snimanje suđenja, tvrdeći da bi to moglo potencijalno da utiče na porotu. Međutim, sudija Toni Graf dozvolio je kamermanima da snimaju deo ročišta. Sudija je rekao da će saslušati obe strane iza zatvorenih vrata, a ondaponovo otvoriti