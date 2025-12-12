Izboden tinejdžer (16) Horor na božićnom vašaru u Nemačkoj: Mladić krvario i molio prolaznike da pozovu pomoć

Izboden tinejdžer (16) Horor na božićnom vašaru u Nemačkoj: Mladić krvario i molio prolaznike da pozovu pomoć

Napadač je i dalje u bekstvu Policija pretpostavlja da su se napadač i žrtva poznavali Tinejdžer (16) izboden je večeras u Herfordu u Nemačkoj na božićnom vašaru.

Njemu je napadač zadao ubodnu ranu u leđa. Prema rečima policijskog portparola, Hitna pomoć je tinejdžera prevezla u bolnicu na lečenje. On se nakon uboda kretao i molio prolaznike da pozovu pomoć Kako policajci pretpostavljaju, žrtva i napadač su se poznavali, ali nisu iznosili detalje. Napadač je i dalje u bekstvu. (Bild)
