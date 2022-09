Okršaj na Kavkazu se nastavlja: Novi sukob na granici, upotrebljen i dron

Novi sukobi izbili su između azerbejdžanskih i jermenskih trupa jutros, prenosi ruska novinska agencija TAS S pozivajući se na jermensko ministarstva odbrane.

Portparol jermenskog ministarstva je saopštio da je Azerbejdžan upotrebio dronove, artiljeriju i minobacače na granici dve države gde je situacija, prema njegovim rečima, i dalje napeta, prenela je agencija RIA Novosti. BREAKING: #AzerbaijaniArmedForces launched an offensive in the direction of Armenian #Jermuk and #VerinShorzha today morning, Armenian Defense Ministry spokesman Aram Torosyan said. pic.twitter.com/vf798m0cq5 U borbama na granici između Jermenije i