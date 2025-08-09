Nagasaki obeležio 80 godina od eksplozije atomske bombe

Nagasaki je danas obeležio 80 godina od eksplozije američke atomske bombe, koja je na taj grad bačena pred kraj Drugog svetskog rata, zbog čega je poginulo više desetina hiljada ljudi.

Sjedinjene Američke Države (SAD) izvele su nuklearni napad na Nagasaki 9. avgusta 1945. godine, tri dana nakon sličnog napada na drugi japanski grad, Hirošimu, u kojem je poginulo 140.000 ljudi. Japan se ubrzo nakon toga predao i okončao rat 15. avgusta iste godine. Današnjoj komemoraciji u Parku mira prisustvovalo je oko 2.600 ljudi, među kojima je bilo i oko 90 stranih zvaničnika, a okupljenima su se obratili gradonačelnik Nagasakija Širo Suzuki i premijer Japana