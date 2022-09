Snažno nevreme pogodilo Srbiju: Drveće porušeno, vetar nosi sve pred sobom! (video, foto)

Snažno nevreme pogodilo je Kulu, Srbobran i Feketić, a Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) šalje upozorenje za severni deo Srbije.

Naime, u ovim mestima beleže se neverovatni prizori usled nepogoda koje i dalje traju, prenosi 192. Jak vetar i pljuskovi uzeli su maha toliko da su oborili i drveće. Saobraćaj je izuzetno otežan, voila se jedva probijaju od jačine padavina. RHMZ najavljuje u severnim delovima zemlje kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ove nepogode mogu se očekivati oko 18.30 časova.