Promenljivo oblačno vreme

​​​​​​​NOVI SAD: Sveže uz promenljivu oblačnost sa mogućom kratkotrajnom kišom povremeno.

Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 8, a maksimalna 16 stepeni. VOJVODINA: Svežije uz promenljivu oblačnost koja može usloviti povremenu kišu. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Temperatura od 5 do 19 stepeni SRBIJA: Sveže uz par stepeni veću temperaturu nego u nedelju. U toku dana promenljiva oblačnost dolazi sa severa i usloviće povremenu kišu. Pritisak malo iznad