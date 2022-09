Sutra hladno i mestimično kišovito vreme

U Srbiji će sutra ujutru biti hladno, a tokom dana promenljivo i sveže uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a mestimično se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, na jugu severni. Jutarnja temperatura biće od od dva do 10, a najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo i sveže uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a posle podne očekuje se i kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura kretaće se od šest do osam, a najviša dnevna oko 17 stepeni. Narednih dana će biti promenljivo oblačno, do petka sveže, mestimično sa slabom kišom, a za vikend suvo sa