Bajden: Američke snage bi branile Tajvan ako Kina napadne ostrvo

Američki predsednik Džozef Bajden izjavio je da bi američke snage branile Tajvan ako Kina napadne ostrvo.

On je u intervjuu za Si-Bi-Es (CBS) na pitanje "da li bi Amerikanci branili Tajvan u slučaju kineske invazije" odgovorio: "Da, ako bi došlo do napada bez presedana". Bajden je naglasio i da "ne ohrabruje" ostrvo da proglasi formalnu nezavisnost. "To je njihova odluka", rekao je. Bajden je izjavu dao u trenutku značajnog približavanja SAD i Tajvana, kao i u vreme kada su odnosi Pekinga i Vašingtona na najnižem nivou u poslednjih nekoliko decenija. Kina osudila