Referendum o pripajanju Rusiji u 4 oblasti; Putin se večeras vanredno obraća

Danas je 209. dan rata u Ukrajini. Sva najnovija dešavanja možete pratiti u našem blogu uživo na portalu Nova.rs. Sham referendums have no legitimacy & do not change the nature of #Russia’s war of aggression against #Ukraine. This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law & step up support for Ukraine. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy NATO, Bela kuća i nemačke vlasti osudile su danas