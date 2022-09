Miletić: Početak naredne godine realan rok da se zakon o istopolnim zajednicama nađe u Skupštini

Jedan od organizatora „Evroprajda 2022“ Goran Miletić ocenio je danas da je početak naredne godine realan rok da se zakon o istopolnim zajednicama nadje u skupštinskoj proceduri. „Ali to zavisi od političke volje predsednika, koji jeste rekao da takve stvari treba rešiti zakonski, samo ne znam da l’ će ispuniti obećanje, ali svakako mislim da je to neka naredna tačka što se tiče LGBT zajednice“, rekao je Miletić za agenciju Beta. On je kazao da se nada da se