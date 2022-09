Nekoliko ulica u Zaječaru i selo Lubnica danas bez struje

Kako nadležni saopštavaju zbog radova na mreži bez struje nekoliko zaječarskih ulica, i jedno selo.

Zbog radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom, od 9 do 10 sati, ostaće Zvezdanska ulica i ulica Radmile Mocić (od broja 1 do broja 13). Od 10 do 11 sati, bez struje će biti Zvezdanska ulica, ulica Ivana Mažuranića, Ilije Milkića, kao i deo ulice Arsenije Spasića. Takođe, kako javljaju nadležni, od 12 do 13:30, struju neće imati meštani Lubnice, deo oko centra. Više vesti iz ovog grada čitajte na posebnom linku.