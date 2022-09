U sredu bez struje deo Kikinde

Elektrodistribucija Zrenjanin najavila je za sredu, 21. septembar, radove na elektro-mreži zbog čega će delovi Kikinde tokom prepodneva biti bez struje.

Bez struje će u periodu od 9 do 11 časova biti potrošači u ulici Generala Drapšina, od broja 8 do 36. U periodu od 12 do 13 časova bez struje će biti ulica Miloša Ostojina, od Ive Lole Ribara do Miloša Velikog. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Više vesti iz ovog grada čitajte na sledećem linku.