Treslo se tlo! Snažan zemljotres jačine 6,7 Rihtera pogodio Meksiko

Zemljotres jačine 6,7 Rihtera pogodio je Meksiko, javlja Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Do potresa je došlo u Mičoakanu, državi na zapadu centralnog Meksika. Potres je bio 80 kilometara ispod površine Zemlje, objavio je EMSC. #Earthquake ( #sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.7 || 30 km S of #Aguililla ( #Mexico) || 7 min ago (local time 01:16:11). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/1a0i9AGuC2 — EMSC (@LastQuake) September 22, 2022 Nakon potresa nije izdato upozorenje na cunami, objavio je američki sistem upozorenja