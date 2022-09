Danas hladno jutro i novi pad temperature: Pogledajte kakvo nas vreme očekuje tokom naredne nedelje

Prema vremenskoj prognozi za petak, minimalna temperatura u Srbiji biće 1°C, dok će maksimalna biti 20°C.

Prema vremenskoj prognozi za petak, minimalna temperatura u Srbiji biće 1°C, dok će maksimalna biti 20°C. U Srbiji u petak duži sunčani periodi uz slab dnevni razvoj oblaka i pretežno suvo. Vrlo je mala šansa da ponegde bude kratkotrajne kiše. Vetar slab severozapadni i zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 1°C do 9°C, a maksimalna od 17°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 7°C do 12°C. U Beogradu u petak duži sunčani periodi uz slab