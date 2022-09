Abazović: Glasaćemo za inicijativu za razrešenje Đukanovića

Mislim da bi trebalo da u Skupštini izglasamo inicijativu o razrešenju predsednika Mila Ðukanovića jer se time šalje važna politička poruka, a pitanje je za pravnike da li to može da se operacionalizuje zbog situacije sa Ustavnim sudom, izjavio je predsednik Vlade Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović.

On je za Glas Amerike, posle prvog obraćanja Generalnoj skupštini UN, rekao da na taj način parlament treba da uputi jasnu poruku šta misli o predsedniku države. "To je jako važna politička poruka. Da li ona može da se operacionalizuje zbog ovakvog Ustavnog suda, to je sada upitno pitanje za pravnike, ali definitivno taoci smo jednog čoveka 30 godina i sada treba i dalje da nastavimo da budemo taoci", dodao je Abazović. Na pitanje zašto ne podržava incijativu za