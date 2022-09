Dritan ruši Mila: Glasaćemo za inicijativu za razrešenje Đukanovića

Mislim da bi trebalo da u Skupštini izglasamo inicijativu o razrešenju predsednika Mila Đukanovića jer se time šalje važna politička poruka, a pitanje je za pravnike da li to može da se operacionalizuje zbog situacije sa Ustavnim sudom, izjavio je predsednik Vlade Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović.

On je za Glas Amerike, posle prvog obraćanja Generalnoj skupštini UN, rekao da na taj način parlament treba da uputi jasnu poruku šta misli o predsedniku države. - To je jako važna politička poruka. Da li ona može da se operacionalizuje zbog ovakvog Ustavnog suda, to je sada upitno pitanje za pravnike, ali definitivno taoci smo jednog čoveka 30 godina i sada treba i dalje da nastavimo da budemo taoci - dodao je Abazović. Na pitanje zašto ne podržava incijativu za