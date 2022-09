Zamenik ruskog ministra odbrane smenjen sa funkcije

Zamenik ruskog ministra odbrane Dmitrij Bulgakov smenjen je sa te i prebačen na "drugu funkciju", saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.

Bulgakova će zameniti general-pukovnik Mihail Mizincev, koji je ranije obavljao funkciju načelnika Centra za kontrolu nacionalne odbrane Rusije. Ukrajinska vojska je saopštila da je Mizincev predvodio opsadu luke Mariupolj u ukrajinskom Azovskom moru, zbog čega je dobio nadimak "Mariupoljski kasapin".