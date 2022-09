Jutro hladno, s mrazem, tokom dana vedro i toplije: Temperatura do 23 stepena

I u Beogradu jutro hladno, tokom dana malo do umereno oblačno i toplije

U Srbiji će danas biti malo do umereno oblačno i toplije, uz najniže temperature od 1 do 8, a najviše od 19 do 23 stepena. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ujutro će biti hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, dok se na viskom planinama očekuje mraz na 2 metra visine, a po kotlinama jugozapadne i južne Srbije ponegde i magla. U toku dana malo do umereno oblačno i toplije. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Uveče u Vojvodini povećanje