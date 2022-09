Kiša, oblaci, grmljavina: Danas u Srbiji pretežno oblačno, temperatura do 22 stepena, velike padavine u ovom delu dana

Prema prognozi RHMZ, danas će u Srbiji biti pretežno oblačno, pre podne mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u brdsko-planinskim predelima povremeno jak, južni i jugoistočni, na severozapadu Srbije kratkotrajno i severozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena. U Beogradu je za danas najavljeno pretežno oblačno vreme, pre podne uglavnom suvo, posle podne i uveče s kišom i pljuskovima, a moguća je i grmljavina. Vetar slab i umeren južni i jugoistocni. Jutarnja temperatura od 13 do 16