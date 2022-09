Mrš u pi*ku materinu, naje*aćeš zbog ovoga Zorica Marković na stubu srama

Napad je najbolja odbrana

Milan Milošević dao je reč Mikici Bojaniću povodom krađe pileta koje je Miki hteo da spremi za ručak. Naime, on je posumnjao da je Zorica Marković ukrala pile. - Ja mogu da podnesem svake optužbe, ali da ukradem hranu nekom, to nikako - kaže Zorica. - Rekli su mi da si bila prva budna to jutro zajedno sa Urošem, zato mislim da si ti ukrala - kaže joj Mikica. Printscreen - Ja u životu to ne bih uradila - kaže Zorica. - Ti si gore stvari napolju radila - kaže Mikica.