Uragan Jan preti Kubi i Floridi

HAVANA - Uragan Jan postaje sve jači približavajući se Kubi na svom putu ka Floridi, do čije bi zapadne obale trebalo da stigne najranije u sredu i to, kako se predviđa, kao uragan četvrte kategorije na skali od pet.

Jan bi trebalo da zakači zapadni špic Kube kao uragan ozbiljne snage i da potom postane još snažniji, napredujući preko toplih voda Meksičkog zaliva ka Floridi, sa vetrovima brzine do 225 kilometara na sat. Predviđa se da će gradovi Tampa i Sent Pitersburg biti najverovatnija meta Jana na obali Floride, i to će biti prvo direktno sučeljavanje ova dva grada sa nekim uraganom još od 1921. godine. „Molim vas da pretnju od ove oluje uzmete za ozbiljno. Ovo se stvarno