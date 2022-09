"Ne borim se ni za Putina ni za Bajdena, već za vas": Vučić: Put Srbije je trnovit, teško ga je pronaći, ali i do sada smo uspevali

Važno je da Srbija ima stabilnu politiku i mi smo sa tim izdržali 210. dana a to niko nije očekivao, čini mi se čak ni oni koji su nas podržavali. Mislim da je put Srbije trnovit, teško ga je izvesti i pronaći ali to je put pravo koji vodi računa o interesima Srbije i do sada smo to uspeli da čuvamo, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Očekivalo se da se obrati javnosti do kraja ove nedelje, ali je objasnio zašto će to biti tek 8. oktobra. - Koliko već od petka imamo važne sastanke, dolazi nemački izaslanik za Balkan, u subotu idem u Bugarsku, u ponedeljak sam u Budimpešti. Čekamo da vidimo šta će biti u Strazburu oko članstva Kosova u Savetu Evrope 4. i 5. oktobra, a 6. je veliki samit Evropske političke zajednice. Onda 7. oktobra ovde imamo otvaranje fabrike posle više godina napornog rada i 8.