Danska premijerka tvrdi da je Severni tok namerno oštećen

Danska premijerka Meter Frederiksen izjavila je danas da njena vlada na curenje gasa sa danskog ostrva u Baltičkom moru gleda kao na „namerne radnje“.

Upitana da li se radi o napadu na Dansku, Frederiksen je odgovorila da je do curenja došlo u međunarodnim vodama i da je „odgovor zato ne“. Eksplozije su potresle Baltičko more pre nego što je otkriveno neobično curenje na dva gasovoda koji vode pod vodom od Rusije do Nemačke. Neki evropski lideri i eksperti ukazuju na moguću sabotažu tokom energetskog sukoba sa Rusijom izazvanog ratom u Ukrajini. Danski ministar odbrane Morten Bodskov otputovaće u sredu u Brisel