Borba za finale u Tel Avivu: Evo kada će Novak Đoković izaći na teren!

Želi Nole titulu. Najbolji srpski teniser, Novak Đoković, vratio se takmičarskim mečevima. Na ATP turniru u Tel Avivu za sada je ostvario dve ubedljive i rutinske pobede nad Pablom Anduharom i Vasekom Pospišilom. Nole će danas pokušati da izbori finale ovo turnira. Protivnik na tom putu će mu biti Rus Roman Safiulin, trenutno 104. teniser sveta. Početak duela je zakazan za 18.30 časova i to će biti prvi duel današnjeg programa. Djokovic on the stretch? …never in