Sprema se superćelijska oluja u Srbiji: Počeo pljusak, a evo gde se tačno nadvio ogroman crni oblak! (video, foto)

Subotnje veče u Srbiji je kišno i vetrovito. Nedugo pošto je RHMZ izdao hitno upozorenje na obilne padavine i grmljavinu, nad Pančevom se nadvio ogroman crni oblak, koji sluti na superćelijsku oluju. Izgleda moćno i zloslutno u isto vreme. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Iz RHMZ su oko 16 časova naveli da će jaka oblačnost. koja je na području južno-bačkog okruga kod Novog Sada, uslovljavati intenzivne pljuskove sa grmljavinom, a