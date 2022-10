Prvi set pripao noletu: Đoković ubedljiv, Čilić nema rešenje za sjajnog Srbina! (video)

Odlična igra srpskog asa! Diskriminacija i teror koji se neprestano sprovode nad Novakom Đokovićem, ne ometaju najboljeg srpskog tenisera da zablista na svakom takmičenju na kojem dobije dozvolu za učešće.

Legendarni teniser je oberučke prihvatio poziv organizatora iz Izraela, došao je na turnir u Tel Avivu i plasirao se u veliko finale bez izgubljenog seta. Who’s going to win the final in Tel Aviv? 🤔 @DjokerNole 🆚 @cilic_marin @telavivopen | #TelAvivOpen pic.twitter.com/8FIJnggLw3 — ATP Tour (@atptour) October 2, 2022 Đoković u borbi za dopunu krcate vitrine za pehare igra protiv hrvatskog tenisera, Marina Čilića. Finalni susret počeo je u 17 časova i 35 minuta