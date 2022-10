Novak s pola gasa osvojio novi trofej: Dominirao, vikao na boks, pa počistio Hrvata - nastavio je niz od Vimbldona!

Novi trofej u karijeri Novaka Đokovića, sada ih ima ukupno 89!

Novi trofej u karijeri Novaka Đokovića, sada ih ima ukupno 89! Novak Đoković je stigao do još jedne titule - treće u 2022. godini i to na trećoj različitoj poziciji! Posle osvajanja mastersa u Rimu na šljaci, pa potom Vimbldona, sada je stigao i trofej u Tel Avivu na betonu. Marin Čilić nije imao šta da traži u susretu sa Srbinom, koji je u 21. međusobnom meču upisao 19. trijumf i tako stigao do 89. titule u prebogatoj karijeri. Rezultatom 6:3, 6:4 nastavio je niz