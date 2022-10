Đoković protiv Hrvata za titulu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković i Hrvat Marin Čilić sastaće se danas, od 17.30 sati, u finalu turnira u Tel Avivu.

Đoković je u polufinalu nadigrao Rusa Romana Safijulina 6:1, 7:6 (7:3), dok je Čilić bio bolji od Francuza Konstanta Lestijena 7:5, 6:3. Đoković i Čilić igrali su do sada 20 puta, a srpski teniser vodi u međusobnom skoru 18:2. Turnir u Tel Avivu, iz serije 250, igra se za nagradni fond od 949.475 dolara. When your dream came true….🤩 Performed by Novak Djokovic @DjokerNole #telavivopen #tawo #atp250 #atptour pic.twitter.com/061GBaqcsc — Tel Aviv Watergen Open