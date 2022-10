Hladno jutro a tokom dana promenljivo oblačno, nestabilno i vetrovito - druga polovina nedelje toplija

Hladna vazdušna masa sa severa Evrope i pojačan severozapadni vetar obeležiće i današnji dan, kaže meteorološkinja Euronews Srbija Ljubica Gojković. "Dodatni pad temperature osetili smo već u ranim jutarnjima satima kada je u većini mesta izmereno oko 10, a tokom dana živa u termometru neće prelaziti 17 stepeni.

U Beogradu, Vojvodini i mestima centralne Srbije danas se očekuje oko 15, dok će samo u Timočkoj krajini, u najtoplijem delu dana biti do 17 stepeni", kaže Gojković. Navodi da se promenljivo oblačno, nestabilno i vetrovito vreme zadržava sve do kraja dana. To znači, objašnjava, da ćemo imati smenu sunca i oblaka, dok će lokalno, uglavnom u centralnim i severnim predelima, biti uslova za slabe i kratkotrajne padavine. Gojković dodaje da već u sredu, naša zemlja