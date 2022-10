Stefanović: Žele smenu Vučića, Kosovo bi da brane guslanjem i ratnim bubnjevima

Ministar odbrane Nebojše Stefanovića je nazvao danas Proglas za odbranu Kosova i Metohije “pamfletom”, te ocenio da njegovi potpisnici žele samo jedno, smenu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

On je u saopštenju naveo da je to želja svih njih zajedno, koliko god da se, kako je napomenuo, trudili da se razlikuju, prenelo je Ministarstvo odbrane. Stefanović je naveo da je njihova želja samo jedno a to, “nije Kosovo i Metohija u sastavu Srbije” ni ispravljanje istorijske nepravde. – Njihova želja je isključivo politička, da svrgnu Aleksandra Vučića – rekao je ministar odbrane. Proglas je nazvao “pamfletom” i “ličnom sramotom” svakog od potpisnika “i