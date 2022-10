Šta ćemo kad ostanemo bez ruske nafte: Evo odakle možemo da je uvozimo i koliko će to da nas košta

Iako za sankcije EU o zabrani uvoza ruske nafte znamo već nekoliko meseci, pa najnovija odluka od srede ne može biti iznenađnje, ipak se podigla velika prašina u javnosti o osmom paketu Brisela, jer predlog Evropske komsiije da Srbija bude izuzeta, je odbijen i to zbog protivljenja Hrvatske.

Šok je dakle izazvalo protivljenje rukovodstva Hrvatske da se jeftinija ruska nafta putem njihovog JANAF-a transportuje do Pančeva, međutim, to nije ništa novo na političkoj relaciji Zagreba prema Beogradu pa to ne bi trebalo da bude neko veliko iznenađenje. Stručnjaci pak ne žele da se mešaju u složene odnose Srbije i Hrvatske i tvrde da ih ne brine toliko ova odluke Brisela, jer se umesto ruske može nabaviti nafta sa drugih tržišta, koliko najava članica OPEK-a o