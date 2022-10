Musk predložio da se Kini dodijeli kontrola nad Tajvanom

Američki biznismen sugerirao je da bi tenzije mogle biti riješene na taj način, a tajvanski zvaničnici su odgovorili da bi trebao angažirati ozbiljnog savjetnika.

Američki biznismen Elon Musk sugerirao je da bi tenzije između Kine i Tajvana mogle biti riješene tako što bi se Pekingu dodijelila izvjesna kontrola nad Tajvanom, na šta su tajvanski zvaničnici odgovorili da bi Musk trebao angažirati ozbiljnog savjetnika. “Moj prijedlog bi bio da se smisli posebna administrativna zona za Tajvan… Što vjerovatno ne bi učinilo sve sretnim“, rekao je on u intervjuu za Financial Times. Musk je to kazao odgovarajući na pitanja o Kini,