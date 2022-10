MUP: Uhapšen vozač zbog sumnje da je odgovoran za smrt vozača mopeda

Policija u Beogradu uhapsila je J.D. (69), osumnjičenog da je u alkoholisanom stanju danas u Jakovu izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je stradala jedna osoba, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

On je vozio automobil koji se sudario sa mopedom čiji je vozač od povreda preminuo u Urgentnom centru, a alkotestiranjem je utvrdjeno da je imao 1,48 promila alkohola u organizmu. Osumnjičenom je odredjeno zadržavanje do 48 sati i on će sa krivičnom prijavom biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.