Prvi preliminarni rezultati predsedničkih izbora u Austriji, Van der Belenu novi mandat

Prema prvim preliminarnim rezultatima predsedničkih izbora u Austriji, sa 57,4 odsto glasačkih mesta, Van der Belen pobedio je u prvom krugu sa 54,6 odsto glasova.

On se građanima obratio video porukom na društvenim mrežama, zahvalio im i poručio da je današnji dan "najveći praznik demokratije". "Nebitno da li ste glas dali meni ili nekom drugom od kandidata, radiću u korist svih građana Austrije“, poručio je Van der Belen. On je ujedno pozvao "sve konstruktivne snage na zajednički rad“. "Zadaci koju su pred nama su veliki i potrebno je jedinstvo da bih ih savladali“, istakao je Van der Belen. In einer ersten Videobotschaft