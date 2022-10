U utorak oblačno i svežije, mestimično slaba kiša, do 19 C

BEOGRAD: U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno i svežije, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom, učestalijom na jugozapadu i jugu.

Jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni, saopštio je Republičkii hidrometeorološki zavod. Vetar slab i umeren, ujutro južni i jugoistočni, tokom pre podneva na severozapadu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni, dok će se na jugu Banata i u donjem Podunavlju zadržati jugoistočni. U Beogradu pretežno oblačno i svežije, uz mogućost slabe kratkotrajne kiše. Vetar ujutro umeren jugoistočni, tokom