Smena sunca i oblaka, uveče ne krećite nigde bez kišobrana

Jutro u zemlji sunčano, tokom dana oblačno. Uveče stiže naoblačenje s kišom. Dnevna temperatura do 24 stepena.

Sunčano pre podne u Srbiji. Oblačnost sa Jadrana krajem dana doneće kišu jugozapadu zemlje, a tokom noći padaće i u ostalim predelima. Jutarnja temperatura od 4 stepena do 11 stepeni, najviša dnevna od 19 do 24 stepeni. U Beogradu smena sunca i obaka, ali se uveče očekuje kiša. Temperatura do 22 stepena. I u utorak spremite kišobrane. Najniža temperatura od 9 do 12, a najviša od 16 do 20 stepeni.