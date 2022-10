Nije kraj miholjskom letu: Vreme promenljivo i svežije, ali za 6 dana stiže nova promena! Meteorolog otkriva temperature do kraja oktobra

Prema vremenskoj prognozi meteorologa Đorđa Đurića narednih dana u Srbiji će biti malo svežije i promenljivije vreme, ali od 16. oktobra možemo očekivati još jedan period Miholjskog leta, uz temperature oko 25°C.

U ponedeljak biće umereno do pretežno oblačno i umereno toplo sa sunčanim intervalima, u toku večeri i noći na jugu sa kišom. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan, a na jugu Banata jak. Minimalna jutarnja temperatura od 6 do 10°C, maksimalna dnevna od 20 do 24°C, u Beogradu do 22°C. Na severu Srbije u utorak i u sredu biće suvo, u ostalim predelima očekuje se kiša. Biće sveže, maksimalna temperatura u utorak od 15°C na jugu