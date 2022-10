Mađarska: Novim naftovodom Srbija će dobiti jeftiniju naftu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban dogovorili su se o izgradnji naftovoda prema Mađarskoj koji će Srbiji omogućiti snabdevanje jeftinijom uralskom sirovom naftom, povezivanjem s naftovodom Družba, objavio je portparol vlade u Budimpešti Zoltan Kovač.

Kovač je na svom Tviter nalogu napisao da se Srbija sada snabdeva naftom većinom naftovodom preko Hrvatske, ali da to verovatno neće biti moguće u budućnosti zbog usvojenih sankcija. 1/2 @avucic and PM Orbán have agreed to build an oil pipeline to Hungary. The new oil pipeline would enable Serbia to be supplied with cheaper Urals crude oil, connecting to the Friendship oil pipeline. — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) October 10, 2022 Podsetimo, Vučić je u subotu,