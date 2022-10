Košare razbile američke zube i zakočile NATO namere: Orbanov potez 1999. godine spasio Srbiju, ali i junaštvo naših boraca

DA je Mađarska dozvolila Britancima da povedu NATO u kopnenu ofanzivu na našu državu 1999. godine sa severa, bili bismo u velikom problemu jer je na severu ostala samo Prva armija dok je sve ostalo bilo usmereno na jug države i na odbranu granica na pravcu Kosova i Metohije, tvrdi Nikola Šainović, bivši premijer Srbije.

Foto: EPA/Novosti arhiva/N. Fifić/ilustracija Šainović, koji je u to vreme bio potpredsednik Srbije i predsedavajući Komisije za saradnju sa verifikacionom misijom OEBS na Kosovu i Metohiji, ovako komentariše informaciju koju je nedavno obelodanio mađarski premijer Viktor Orban da su Britanci i Amerikanci tražili od njega da sa teritorije Mađarske počnu kopnenu invaziju na Srbiju, kao i da je on to odbio. Pored Šainovića, u scenario kopnenog napada na Srbiju bio je