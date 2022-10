BiH dobila preporuku za status kandidata u EU

Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji potvrdio je danas da je Evropska komisija preporučila da se Bosni i Hercegovini dodeli kandidatski status.

„Davanje statusa zemlje kandidata je ponuda sa evropske strane upućena BiH i građanima BiH. Mi to činimo za građane, međutim to dolazi uz visoka očekivanja. Politička elita to mora pretvoriti u stvarnost“, istakao je Varhelji prilikom predstavljanja prezentacije Paketa proširenja Unije u Komitetu za spoljnu politiku u Evropskom parlamentu U delu dokumenta koji je na Tviteru objavio evropski poslanik Tis Roten navodi se da BiH, kao prioritet, mora da usvoji dopune